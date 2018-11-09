С начала года в Москве перенастроили работу 212 светофоров

Работа светофоров на более чем 212 пешеходных переходах в Москве перенастроена с начала года. Об этом в пятницу на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С начала года по просьбам жителей перенастроили работу 212 светофоров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте во "ВКонтакте".

Учтены просьбы москвичей. Режим работы светофоров меняют в зависимости от времени суток и так, чтоб было удобно пешеходам, пассажирам городского транспорта и автомобилистам.

Так, на пересечении Профсоюзной и Гарибальди в "часы пик" снизилось время ожидания зеленого света для пешеходов на 25 секунд. А на пересечении улицы Генерала Белобородова с Первым Пенягинским проездом увеличилось время для перехода дороги на 12 секунд.