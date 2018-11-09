На Кольцевой линии метро запустили "Дальневосточный экспресс"

На Кольцевой линии московского метро запущен тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Внешне состав оформлен в контрастной "белой" стилистике.

В московском метро запущен тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Внутри вагонов пассажиры смогут узнать об уникальных природных местах, животном мире, городах, исторических достопримечательностях Дальнего Востока, передает "ТВ Центр".

На стенах размещены и QR-коды. С их помощью можно получить дополнительную информацию о регионе. Например, посмотреть видео и поучаствовать в конкурсе фотографий.

За последние несколько лет это уже третий подобный поезд в метро, посвященный Дальнему Востоку. Ожидается, что ежедневно такой состав будет перевозить до 20 тысяч человек.