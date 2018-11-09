Беременная девушка пострадала в ДТП с автобусом

Две женщины, в том числе беременная 21-летняя девушка, пострадали в результате аварии с участием автобуса в Волгоградской области.

В результате аварии с участием автобуса в Волгоградской области пострадали два человека. Об этом сообщают Дни.ру. Инцидент произошел накануне вечером. Автобус, следовавший по маршруту Елань - Камышин вылетел в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением во время поворота. В салоне находились 12 человек. Пострадали две человека — 54-летняя женщина и беременная 21-летняя девушка.