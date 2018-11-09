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В Москве открылась выставка ретро-автомобилей

15:11
  • пятница
  • 09 ноября 2018

В пятницу в Москве открылась выставка, пропустить которую невозможно. Почти 40 редчайших автомобилей можно детально рассмотреть на одной площадке в Центральном доме художника. Некоторым моделям - почти 100 лет, есть и совсем юные. Но все эксклюзивные и культовые. А ещё эту роскошь можно купить.

Собрание редких автомобилей на этой выставке вовсе не означает, что каждый из них должен быть с приставкой "ретро". Коллекция экспонатов поражает. От автомобилей с многовековой историей до новейших супер-каров, передает "ТВ Центр".

Так и ждешь, что вот-вот к этому "Астон Мартину" подойдет Джеймс Бонд и уедет на очередное задание. Видимо, поэтому вокруг так много людей. А вот все ли присутствующие - поклонники бондианы или просто любители красивых машин - вопрос открытый. Кто-то просто хочет сфотографировать на память, а кто-то явно уже пытается представить себя за рулем. На этой выставке все автомобили - суперзвезды. Каждый - единственный в своем роде. Даже в оформлении выставки пытались подчеркнуть исторический контраст. Поэтому по соседству с ультрасовременным супер-каром "​поселили" такси времен Первой мировой войны - старейший из представленных экспонатов.

​​Путешествие из Парижа в Москву прошло успешно и теперь один из главных исторических символов Франции - полноправный экспонат выставки. ​Единственный экземпляр в России и старейший представитель марки "Рено" на территории не только нашей страны. Автомобиль отреставрирован, но при этом удалось передать дух начала XX века. Кузов дополнили аутентичными аксессуарами, а пассажирские сидения стали откидными. Есть в коллекции и представитель королевской семьи – "БМВ Купе". Произведен был в 1960 году по спецзаказу принца Кувейта - спустя год после официального снятия машины с производства. Достаточно беглого взгляда на автомобиль, чтобы понять - экспонат  особенный. Каждый лот сопровождает уникальная история.

​​Равнодушным не останется даже самый искушенный коллекционер. На машины  можно не только смотреть - все представленные лоты продаются. Специальный аукцион завершит выставку редких автомобили 17 ноября

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
Выставка "Редкие автомобили"
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