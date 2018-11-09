В Москве открылась выставка ретро-автомобилей

В пятницу в Москве открылась выставка, пропустить которую невозможно. Почти 40 редчайших автомобилей можно детально рассмотреть на одной площадке в Центральном доме художника. Некоторым моделям - почти 100 лет, есть и совсем юные. Но все эксклюзивные и культовые. А ещё эту роскошь можно купить.

Собрание редких автомобилей на этой выставке вовсе не означает, что каждый из них должен быть с приставкой "ретро". Коллекция экспонатов поражает. От автомобилей с многовековой историей до новейших супер-каров, передает "ТВ Центр".

Так и ждешь, что вот-вот к этому "Астон Мартину" подойдет Джеймс Бонд и уедет на очередное задание. Видимо, поэтому вокруг так много людей. А вот все ли присутствующие - поклонники бондианы или просто любители красивых машин - вопрос открытый. Кто-то просто хочет сфотографировать на память, а кто-то явно уже пытается представить себя за рулем. На этой выставке все автомобили - суперзвезды. Каждый - единственный в своем роде. Даже в оформлении выставки пытались подчеркнуть исторический контраст. Поэтому по соседству с ультрасовременным супер-каром "​поселили" такси времен Первой мировой войны - старейший из представленных экспонатов.

​​Путешествие из Парижа в Москву прошло успешно и теперь один из главных исторических символов Франции - полноправный экспонат выставки. ​Единственный экземпляр в России и старейший представитель марки "Рено" на территории не только нашей страны. Автомобиль отреставрирован, но при этом удалось передать дух начала XX века. Кузов дополнили аутентичными аксессуарами, а пассажирские сидения стали откидными. Есть в коллекции и представитель королевской семьи – "БМВ Купе". Произведен был в 1960 году по спецзаказу принца Кувейта - спустя год после официального снятия машины с производства. Достаточно беглого взгляда на автомобиль, чтобы понять - экспонат особенный. Каждый лот сопровождает уникальная история.

​​Равнодушным не останется даже самый искушенный коллекционер. На машины можно не только смотреть - все представленные лоты продаются. Специальный аукцион завершит выставку редких автомобили 17 ноября

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".