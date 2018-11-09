Молодая, грациозная и очень любопытная. В Московском зоопарке появилась новая обитательница - такой там давно не было. Самка редкого вида - дальневосточного или амурского-лесного кота.

В Московском зоопарке поселилась самка дальневосточного кота. Её дальние родственники жили в столичном зоопарке почти 30 лет назад, а теперь коллекцию решили пополнить. Имя гостье из Новосибирска уже дали, но пока посетителям его не называют - иначе хищница перестанет реагировать на инструкторов.

Кошка уже освоилась в новом вольере. К людям относится спокойно и с любопытством за ними наблюдает. А ещё она очень любит играть и, разумеется, лакомиться вкусной едой: куриным мясом, рыбой и настоящим деликатесом – мышами.