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Лавров обвинил Австрию в микрофонной дипломатии в связи со шпионским скандалом

13:15
  • пятница
  • 09 ноября 2018

В МИД России удивлены отсутствием запроса со стороны Австрии по делу о шпионском скандале. Австрия должна была напрямую адресовать России свои подозрения, а не прибегать к микрофонной дипломатии.

Глава МИД России Сергей Лавров неприятно удивлен поступившей информацией о шпионившем в пользу России австрийском полковнике, передает РИА Новости.

Российской стороне ничего не было известно о шпионском скандале, Австрии следовало напрямую запрашивать разъяснения.

"Наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, мегафонной дипломатии. Обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно", - сообщил министр.

Ранее Минобороны Австрии сообщило, что экс-полковник вооруженных сил задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. В министерстве отметили, что узнали об этом несколько недель назад от "дружественной службы".

В этот же день глава МИД Австрии отменила свою поездку в Россию, которая была запланирована на начало декабря, и вызвала представителя посольства России в министерство. В свою очередь МИД России вызвал посла Австрии Йоханнеса Айгнера.

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Глава МИД России Сергей Лавров
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