В результате ДТП с маршруткой на востоке Москвы пострадали 9 человек

В результате аварии с участием маршрутного такси и автобуса пострадали девять человек, в том числе двое детей.

В результате столкновения маршрутного такси с автобусом пострадали девять человек, в том числе дети. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В результате столкновения маршрутного такси "ГАЗель" и автобуса на Щелковском шоссе, дом 85, корпус 1 пострадали девять человек, в том числе двое детей", - сказал он.

По данным источника, все пострадавшие находились в маршрутке. "ГАЗель" находилась на остановке, когда в нее въехал автобус.