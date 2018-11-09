Первый российский регион полностью перешел на цифровое ТВ

Тверская область стала первым российским регионом, который полностью перешел с аналогового эфирного вещания на цифровое. С января 2019 года на "цифру" перейдут все регионы.

Тверская область стала первым регионом страны, который полностью перешел на цифровое телевещание, сообщает ТАСС.

Теперь местные жители имеют 20 каналов в цифровом качестве. В церемонии запуска второго мультиплекса принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

С января 2019 года на цифровое эфирное вещание планируют перейти все регионы России.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что в результате отключения "аналога" более 800 тысяч (1,4%) домохозяйств в России не будут иметь доступ к цифровому эфирному вещанию. Для его подключения необходим соответствующий телевизор или специальная приставка.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко намерена просить правительство принять соответствующие меры.