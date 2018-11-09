ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мединский: иностранный зритель для российского кино важнее отечественного

13:43
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что успех российских фильмов в зарубежном прокате более важен, чем в отечественном.

Успех российских фильмов в зарубежном прокате важнее, чем в отечественном. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский на встрече с сотрудниками Фонда кино.

"Политически зарубежный зритель для нас более важен, чем российский. Если один российский фильм собрал 10 миллионов зрителей за рубежом, а второй - 10 миллионов зрителей в России, то первый для нас не менее важен, чем второй, а во многом и более важен. Если он несет российские ценности", - цитирует министра агентство "Москва".

Мединский подчеркнул, что успех отечественных фильмов в зарубежном прокате останется важным показателем эффективности работы Фонда кино. 

Главное сегодня
Министр культуры Владимир Мединский
Министр культуры Владимир Мединский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение