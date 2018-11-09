Мединский: иностранный зритель для российского кино важнее отечественного

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что успех российских фильмов в зарубежном прокате более важен, чем в отечественном.

Успех российских фильмов в зарубежном прокате важнее, чем в отечественном. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский на встрече с сотрудниками Фонда кино.

"Политически зарубежный зритель для нас более важен, чем российский. Если один российский фильм собрал 10 миллионов зрителей за рубежом, а второй - 10 миллионов зрителей в России, то первый для нас не менее важен, чем второй, а во многом и более важен. Если он несет российские ценности", - цитирует министра агентство "Москва".

Мединский подчеркнул, что успех отечественных фильмов в зарубежном прокате останется важным показателем эффективности работы Фонда кино.