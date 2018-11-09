Путин в Казахстане получил в подарок завязанный в узел гвоздь

Владимир Путин получил в подарок завязанный в узел гвоздь во время осмотра выставки в Петропавловске с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Экономики России и Казахстана становятся всё более взаимосвязанными и интегрированными. Об этом в пятницу заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 15-го Форума межрегионального сотрудничества двух стран, передает "ТВ Центр".

Он проходит в казахстанском городе Петропавловск. Площадка объединила более 500 человек: представителей министерств и ведомств, глав регионов, а также руководителей крупных компаний.

Как отметил Владимир Путин, по итогам прошлого года товарооборот между странами увеличился на 30 процентов, превысив отметку в 17 миллиардов долларов. Из них 12 миллиардов - российские вложения. При этом уже более 63 процентов всех расчётов производятся в национальных валютах.

В преддверии форума Владимир Путин и президент республики Нурсултан Назарбаев посетили выставку, посвящённую развитию туризма. Там российский лидер получил в подарок гвоздь, завязанный в узел. Также лидеры стран провели двустороннюю встречу. Как отметил Владимир Путин, Россия и Казахстан сотрудничают по целому ряду направлений. В том числе, в сфере туризма. Москва сделает всё необходимое для её развития. В свою очередь Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Россия является важнейшим партнёром Казахстана.