Тело пятого погибшего достали из-под завалов после пожара в шиномонтаже под Питером

Число погибших при пожаре в шиномонтаже в Ленинградской области возросло до пяти человек. Также известно о двух пострадавших: одного отвезли в травматологию, второго - в ожоговое отделение. СК начал проверку.

Пять человек погибли в результате пожара в здании шиномонтажа в Ленинградской области увеличилось до пяти, сообщает РИА Новости.

Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов сгоревшего здания. Также известно о двух пострадавших. Одного госпитализировали в ожоговое отделение Токсовской районной больницы, второго – в травматологическое отделение с переломом ноги.

Следственный комитет Ленинградской области начал доследственную проверку.

Утром в поселке Мурино Ленинградской области загорелось здание шиномонтажа, огонь охватил 400 квадратных метров. На месте работали 15 человек и пять единиц техники. Причина пожара выясняется. Известно, что над шиномонтажкой находилась жилая пристройка.