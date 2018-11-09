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В Москве мужчина сломал позвоночник, снимая с дерева котенка

14:20
  • пятница
  • 09 ноября 2018

На юго-востоке Москвы мужчина получил перелом позвонка при попытке снять с дерева котенка. Кроме того, у пострадавшего открытый перелом голени.

Мужчина сломал позвоночник, пытаясь снять с дерева котенка на юго-востоке столицы. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По его словам, 23-летнего молодого человека доставили в НИИ имени Склифосовского в ночь на 8 ноября. У него диагностировали перелом поясничного позвонка, открытый перелом голени и сотрясение мозга. 

"Пациент пояснил, что на улице Авиамоторная увидел на дереве котенка, который пищал и боялся спуститься вниз. Чтобы помочь животному, мужчина полез на дерево, но не удержался и упал с высоты примерно 4,5 метра", - рассказал источник.

Он отметил, что никаких противоправных действий в отношении пострадавшего не совершалось. По факту произошедшего полиция проводит проверку. О судьбе котенка источник не сообщил.

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