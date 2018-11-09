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Евросоюз выразил недовольство реформами на Украине

14:54
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Европейская комиссия заявила о недовольстве ЕС реформами на Украине в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией.

Европейский союз недоволен реформами в судебной сфере и в борьбе с коррупцией на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отчет Еврокомиссии по реализации Соглашения об ассоциации.

"Украина добилась важного прогресса в своих реформах, однако многое еще предстоит сделать, особенно в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией", - говорится в документе.

В Еврокомиссии подчеркнули, что реформы необходимы для того, чтобы украинцы в полной мере смогли воспользоваться преимуществами ассоциации с ЕС и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

"Сейчас, в предвыборный период Украины, крайне важно сохранить импульс реформ и сделать эти изменения необратимыми. Откат назад по таким вопросам, как борьба с коррупцией, невозможен", - заявил глава ЕК Йоханнес Хан, передавший доклад премьеру Украины Владимиру Гройсману.

По его словам, дальнейшие реформы в судебной и экономической сферах станут мощным сигналом как гражданам, так и внутренним и международным инвесторам, а также помогут стимулировать появление новых рабочих мест.

"Гражданское общество играет важную роль в борьбе с коррупцией и должно быть в состоянии выполнять свою работу безопасно и беспрепятственно. Нападения на активистов гражданского общества должны быть надлежащим образом расследованы и наказаны, и правоохранительные органы должны принять надлежащие меры с этой целью", - подчеркивается в отчете ЕК.

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