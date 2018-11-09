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Арестованному в Москве подростку с бомбой предъявили обвинение

15:30
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Следователи предъявили обвинение подростку, который был задержан в начале ноября в Москве по делу об изготовлении бомбы. Суд ранее арестовал 14-летнего школьника до 2 декабря. Известно, что правоохранительные органы вышли на него в ходе расследования дела о взрыве в здании ФСБ по Архангельской области.

Ученику одной из московских школ, который был арестован 6 ноября по делу об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ, предъявили обвинение.
Задержанный в Москве школьник с бомбой готовился к "Русскому маршу"

Как пишет ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник, обвинение по тем же составам преступления, по которым было возбуждено уголовное дело, 14-летнему подростку предъявили в пятницу.

Школьник не согласился с предъявленным ему обвинением. По словам источника агентства, в ближайшее время будут назначены экспертизы и очные ставки со свидетелями, которые дали показания в его отношении.

Ранее сообщалось, что на подростка вышли в ходе расследования дела о взрыве в здании ФСБ по Архангельской области. Предположительно, московский школьник общался с "архангельским террористом".

Издание РБК со ссылкой на источники писало, что 14-летний подросток из Москвы состоял в группе "анархо-коммунистов", участники которой готовились к "Русскому маршу".

В рамках расследования были допрошены шесть участников указанного сообщества, все они проходят по делу как свидетели. Общение в группе имело экстремистскую риторику. Правоохранительные органы пытаются установить, был ли в группе куратор.

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