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"Вы уничтожили то, что я строил": главред "Медузы" о своем увольнении

15:19
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении в отношении жены одного из сотрудников на корпоративе. Ранее его отстранили от исполнения обязанностей, но затем восстановили, так как члены совета директоров не увидели в его действиях ничего страшного.

Иван Колпаков подал в отставку с поста главного редактора "Медузы" после обвинений в харассменте. Об этом он сам сообщил редакции, говорится на сайте издания.

"Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", — заявил Колпаков.

На своей странице в фейсбуке журналист заявил, что обвинения в харассменте отрицает. По мнению Колпакова, он оказался в ситуации, в которой "невозможно и бессмысленно себя защищать".

"Я ухожу, потому что мне больно видеть, как вы уничтожаете то, что я строил. Потому что мне противна несправедливость. Потому что не все, что сломалось, нужно обязательно чинить", - заявил журналист.

Исполняющим обязанности главреда назначена Татьяна Ершова. Ранее она занимала пост управляющего редактора издания.

В конце октября стало известно, что Иван Колпаков на корпоративе по случаю дня рождения издания 20 октября неподобающим образом вел себя в отношении жены одного из сотрудников "Медузы". Его временно отстранили от исполнения обязанностей, однако позднее члены совета директоров восстановили журналиста в должности. Они пришли к выводу, что поведение главреда не носило системного характера, а в день инцидента он был пьян.

После этого супруг девушки, по отношению к которой Колпаков повел себя неправильно, уволился из "Медузы".

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Главред "Медузы" Иван Колпаков
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