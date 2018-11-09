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Австрийскому офицеру грозит до 10 лет тюрьмы

15:43
  • пятница
  • 09 ноября 2018

70-летнему австрийскому офицеру, которого подозревают в шпионаже на Россию, грозит до 10 лет тюрьмы. По данным Минобороны страны, мужчина вел разведывательную деятельность против Австрии на протяжении 20 лет.

Прокуратура Зальцбурга проверяет обвинение против отставного офицера, которого Минобороны Австрии подозревает в шпионаже, об этом ТАСС сообщили в прокуратуре страны.

Надзорное ведомство подозревает его в разглашении государственной тайны. Если подозрения подтвердятся, то офицеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Минобороны Австрии сообщило, что экс-полковник вооруженных сил задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. В министерстве отметили, что узнали об этом несколько недель назад от "дружественной службы".

В этот же день глава МИД Австрии отменила свою поездку в Россию, которая была запланирована на начало декабря, и вызвала представителя посольства России в министерство. В свою очередь МИД России вызвал посла Австрии Йоханнеса Айгнера.

Тем временем газета Kronen Zeitung пишет, что офицер был завербован в Иране в 1988 году. Других подробностей издание не приводит.

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