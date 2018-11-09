Минпромторг развенчал обвинения Госдепа о российском химоружии

В Минпромторге назвали шантажом заявления США о несоблюдении Россией международных норм по контролю за химоружием. В ведомстве подчеркнули, что от иностранных государств не поступало ни единого запроса о допуске на российские химобъекты.

Анонсированный американскими властями второй раунд санкций по "делу Скрипалей" - это шантаж и неправомерное давление на Москву, заявили агентству "Интерфакс" в Минпромторге России. Представитель ведомства подчеркнул, что выдвинутые Госдепартаментом США обвинения не имеют под собой никаких оснований.

На минувшей неделе американское внешнеполитическое ведомство уведомило Конгресс об истечении срока, к которому Россия по требованию Вашингтона должна была предоставить официальные заверения об отсутствии планов использовать химическое оружие, а также открыть доступ международным специалистам для инспектирования своих химических объектов. Пропуск этого дэдлайна Москвой открыл для США дверь к вводу второго пакета "химических" антироссийских санкций, который эксперты называют "адовым" из-за его беспрецедентной жесткости.

В Минпромторге утверждают, что за все это время не получили от США или какой-либо другой страны ни единого запроса на посещение российских химобъектов.

"У нас нет информации об обращении каких-либо иностранных государств, организаций или институций к России за допуском к химическим объектам на своей территории. В случае поступления запроса от государств-участников ОЗХО Минпромторг России будет руководствоваться соответствующими положениями Конвенции о запрещении химического оружия", - подчеркнули в ведомстве.

По словам представителя министерства, озвученные сотрудниками Госдепа выводы о несоблюдении Соединенными Штатами законодательства о контроле над химоружием следует рассматривать как "оголтелое стремление отвлечь от своих внутренних противоречий".

"Позиция США по надуманному вопросу несоблюдения Россией американского закона о химоружии является очередной попыткой размывания международных договоров в сфере контроля над вооружениями или их полного демонтажа. Заявления США выглядят как прямой шантаж и неправомерное давление, чего Россия не может принять", - заключили в Минпромторге.