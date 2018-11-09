Экс-главу Махачкалы отправили под домашний арест по делу о хищении 34 млн рублей

Суд отправил бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова под домашний арест. Чиновника задержали 7 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, ущерб государству от действий Гасанова превысил 34 миллиона рублей.

Суд в Махачкале поместил под домашний арест на десять суток экс-главу города Абусупьяна Гасанова по делу о превышении должностных полномочий при проведении аукциона, передает ТАСС.

Гасанову пока не предъявлено обвинение. "В случае предъявления обвинения в десятидневный срок мера пресечения будет продлена на два месяца", - сообщил судья.

Согласно материалам дела, представленным в суде, ущерб государству от действий чиновника превысил 34 миллиона рублей. Адвокат Гасанова заявил, что его подзащитный готов компенсировать весь ущерб.

О домашнем аресте для Гасанова ранее ходатайствовало следствие, предложив учесть его преклонный возраст (64 года), а также то, что чиновник ранее признался и раскаялся в содеянном, пообещав возместить ущерб. Кроме того, Гасанов имеет на иждивении малолетних детей.

Уголовное дело в отношении Гасанова по статье "Превышение должностных полномочий" возбудило управление ФСБ России по Дагестану. Чиновника задержали 7 ноября. Махачкалу временно возглавил заместитель Гасанова Мурад Алиев.

Ранее сообщалось, что в результате действий Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожных работ государству был причинен ущерб на сумму 40 миллионов рублей.

Гасанов был назначен временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы в январе 2018 года после ареста его предшественника Мусы Мусаева. 15 октября суд в Махачкале приговорил последнего к четырем годам колонии по делу о хищении более 48 миллионов рублей.