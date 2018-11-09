Путин в субботу откроет памятник Тургеневу в Москве

Президент России Владимир Путин в субботу откроет в Москве памятник Ивану Тургеневу. Кроме того, глава государства посетит Московский университет МВД имени Кикотя и пообщается с курсантами.

Президент России Владимир Путин в субботу откроет в Москве памятник Ивану Тургеневу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"10 ноября Владимир Путин примет участие в церемонии открытия первого в Москве памятника И.С. Тургеневу", - говорится в сообщении.

Также президент намерен посетить открывающийся после реконструкции Дом-музей Тургенева на Остоженке. Мероприятия будут посвящены 200-летию со дня рождения писателя.

В это же день президент посетит Московский университет МВД имени Кикотя. Глава государства намерен пообщаться с курсантами учебного заведения.

"Владимир Путин посетит Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, где осмотрит учебно-научный комплекс института судебной экспертизы и встретится с курсантами", - отметили в Кремле.