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Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Москве назвал заказчицу преступления

16:11
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Задержанный за двойное убийство в Москве Дмитрий Бутыгин заявил, что действовал по указанию сестры мужа убитой, от которой получил предоплату.

Подозреваемый в жестоком убийстве матери и ее сына на севере Москвы Дмитрий Бутыгин в ходе допроса заявил, что совершил преступление по указанию сестры мужа убитой женщины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"В ходе допроса подозреваемый в частности заявил, что действовал по указанию сестры мужа убитой. Причиной мог быть квартирный вопрос", - рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, подозреваемый в убийстве получил предоплату за совершение преступления. При этом сумму злоумышленник не уточнил. "Данные показания проверяются", - отметил источник.

В пятницу Савеловский суд Москвы санкционировал арест Бутыгина на два месяца - до 7 января 2019 года. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Подозреваемый в ходе допроса признал свою вину.

Тела женщины и ее 12-летнего сына с признаками насильственной смерти были обнаружены вечером 7 ноября в квартире жилого дома, расположенного по улице Софьи Ковалевской. Как сообщали СМИ, женщине и мальчику были нанесены множественные ножевые ранения, у ребенка голова была обмотана скотчем.

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