ИГ взяло ответственность за теракт в Мельбурне

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв и нападение с ножом на прохожих в центре Мельбурна. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. В результате действий преступника ранения получили два человека, еще один скончался.

Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство", деятельность организации запрещена в России) назвала "одним из своих бойцов" мужчину, который ранее в пятницу подорвал машину в центре Мельбурна и напал на прохожих с ножом.

Австралийская полиция квалифицировала произошедшее как теракт, передает местный портал News.com.au. Нападавший был известен полиции. Он переехал в Австралию из Сомали в 90-х годах.

Теракт в Мельбурне произошел в пятницу в деловом квартале города. Преступник сначала врезался на машине в здание торгового центра. Внутри авто находились баллоны с газом. Террорист подорвал их, после чего с криками "Аллах Акбар" набросился с ножом на прохожих и прибывших по вызову полицейских.

Жертвой теракта стал один человек. Еще два человека получили ножевые ранения, их госпитализировали. Нападавший получил огнестрельное ранение от полицейских и умер в больнице.