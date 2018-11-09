Четыре человека пострадали при разрыве снаряда на полигоне под Самарой

В результате взрыва на полигоне боеприпасов в Чапаевске три человека получили легкие осколочные ранения, еще один - более серьезную травму. Причиной инцидента, предварительно, стало несоблюдение техники безопасности.

На полигоне боеприпасов в Чапаевске (Самарская область) в пятницу сдетонировал снаряд, в результате чего четыре человека получили осколочные ранения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в местных правоохранительных структурах.

"Три человека получили легкие осколочные ранения, еще один - более серьезную травму. Никто не погиб, пожара не последовало", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что инцидент произошел во время утилизации боеприпасов. По предварительной информации, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности.

ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона уточняет, что взрыв произошел около 15:00 по московскому времени на территории Приволжского испытательного полигона в районе города Чапаевск.

По данным РИА "Новости", один из снарядов сдетонировал при разгрузке. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.