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Посол Австрии посетил российский МИД

16:39
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Посол Австрии прибыл в здание МИД России, куда был вызван после заявлений о поимке отставного австрийского военного. Мужчину подозревают в том, что он более 20 лет шпионил в пользу Москвы.

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер прибыл в российский МИД. Об этом сообщает ТАСС. По данным корреспондента агентства, дипломат вошел в здание министерства, не став отвечать на вопросы журналистов.

Айгнер был вызван в МИД после заявлений Вены о раскрытии отставного офицера армии, который течение 20 лет шпионил в пользу России. По данным СМИ, 70-летний мужчина был завербован еще в 1988 году в Иране. В связи со скандалом глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию.

Комментируя инцидент, Сергей Лавров заявил, что Йоханнесу Айгнеру на Смоленской площади расскажут, "какими методами нужно действовать, если у Австрии возникают какие-то вопросы к России".

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