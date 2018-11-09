Экс-главу штаба РВСН раскритиковали за слова об уязвимости "Мертвой руки"

Генерал-полковник Виктор Есин выразил мнение, что система "Мертвая рука" ничего не успеет сделать, если агрессор нанесет ядерный удар по России. В Госдуме в ответ заявили, что подобные "домыслы" не должны появляться в средствах массовой информации.

Бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Виктор Есин в интервью газете "Звезда" заявил, что российская система автоматического ответного ядерного удара "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", по факту может оказаться бесполезной.

По словам Есина, после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединенные Штаты смогут разместить свои ракеты в Европе и уничтожить основную часть российских ракетных средств еще до того, как "Мертвая рука" успеет отреагировать. Когда система наконец сработает, у России останется мало средств для адекватного ответа. "Мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора", - заявил генерал-полковник, отметив, что оставшиеся ракеты могут быть перехвачены американской ПРО.

Слова Есина уже раскритиковали в Госдуме. Так, первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН назвал подобные высказывания крайне вредными "для поднятия боевого духа и укрепления обороноспособности страны".

"Если у кого-то есть какие-то опасения или предложения по поводу эффективности тех или иных видов вооружения, то он может их донести до ответственных должностных лиц в закрытом порядке. А для средств массовой информации я бы не стал озвучивать подобную информацию, которая не всегда может соответствовать действительности", - подчеркнул Шерин.

Член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский же предложил не спешить со сменой стратегии ядерного вооружения. "Необходимо оценивать конкретную военную обстановку. У США нет вооружения, попадающего под ДРСМД. Когда они создадут это оружие, то можно будет говорить об изменении наших планов", - цитирует его РИА "Новости".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Глава государства сообщил, что его страна будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя". Он пояснил, что его заявление адресовано прежде всего России и Китаю.