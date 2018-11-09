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Суд вынес приговор по делу о краже "барокамеры Гагарина"

17:34
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Двое мужчин, укравших в Москве барокамеру, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин, получили более двух лет колонии. Экспонат столичного музея космонавтики был похищен в апреле с автостоянки предприятия в Строгине, где при помощи экспертизы собирались проверить, та ли это камера, в которой тренировались знаменитые космонавты.

Суд в Москве приговорил к реальным срокам двоих мужчин, укравших в апреле барокамеру, в которой могли тренироваться знаменитые космонавты.

Как передает ТАСС, подсудимые  - Радмир Калимуллин и Владимир Аникин – получили по два года и четыре месяца каждый. Суд также частично удовлетворил гражданский иск "с учетом выплаченного ими ущерба".

Дело было заведено по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Оно рассматривалось в суде в особом порядке в связи с полным признанием вины фигурантами.

Калимуллин и Аникин похитили барокамеру, принадлежащую ГБУК Москвы "Мемориальный музей космонавтики", с открытой автостоянки предприятия в Строгине, где должна была пройти экспертиза экспоната. Специалисты пытались выяснить, та ли это барокамера, в которой тренировался Юрий Гагарин.

Похитители с помощью крана погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с автостоянки. Они сдали барокамеру в пункт приема металла на Можайском шоссе, где она была частично утилизирована.

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