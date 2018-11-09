Президент-Солнце: как Макрон пытается стать лидером всей Европы

Полноформатная встреча Путина и Трампа, которую мир ждал уже в это воскресенье - переносится в Буэнос-Айрес, на поля саммита G20. В Париже президенты России и США лишь "сверят часы". Президент Франции, справедливо опасаясь, что Путин и Трамп неизбежно перетянут на себя и внимание прессы, попросил своих друзей Владимира и Дональда не портить ему праздник. Друзья пошли навстречу, а мировая пресса теперь именует Макрона не иначе как "Король-Солнце".

Навстречу парадному строю Эмманюэль Макрон выходит в одиночестве. Все остальные должны оставаться на несколько шагов позади - во всех смыслах. В честь столетия окончания Первой мировой войны Франция запланировала устроить грандиозный праздник, который начался с турне президента по стране. И как тут не понять - на кого должны быть обращены объективы телекамер.

Приветствие публики из окна автомобиля для Макрона уже стало традицией. Молодой, энергичный - он совершил неожиданный политический спринт и никому не оставил сомнений, кто сейчас во Франции человек номер один. Вот только на международной арене статус амбициозного политика всё еще нуждается в подтверждении, а столетие окончания Первой мировой войны дало отличный повод. Макрон пригласил в Париж лидеров 80 государств. "Супер-саммит" состоится 11 ноября.

"Это политический ход. Президент Макрон пытается поднять свой рейтинг на мировой арене. Как мы знаем, госпожа Меркель скоро отойдет от власти и, может быть, даже скорее, чем мы предполагаем. Поэтому он очень хочет предстать в роли государственного деятеля глобального масштаба", - прокомментировал профессор политологии в католическом университете Вандеи Джон Локлэнд.

Французскому суверену очевидно есть куда расти, если в Париже серьезно забеспокоились, что полноформатная встреча на саммите Путина и Трампа - затмит все остальные события и может лишить самого Макрона минуты его славы. В Москву и Вашингтон посыпались телеграммы с просьбой переговоры не проводить, в итоге мировые лидеры пошли навстречу принимающей стороне. Это так воодушевило Макрона, что он сделал сразу несколько неоднозначных заявлений. Например, во время интервью на радио записал и Россию и США в потенциальные враги.

"Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решения создать подлинно общеевропейскую армию. Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе. Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США", - заявил Макрон.

Некоторых это высказывание возмутило. Например, французский историк Эдуар Юссон заявил, что столетняя годовщина победы – это повод, в первую очередь, поблагодарить Россию за героическую борьбу и огромные потери. Тогда погибли более 1,5 миллиона русских солдат. В том числе в специальном экспедиционном корпусе, который был отправлен по просьбе Франции для ее спасения. Другое сомнительное высказывание касается маршала Петена.

"Я смотрю в лицо истории. Маршал Петен был одним из великих солдат Первой мировой войны. И этого вы не можете отрицать. Я просто сказал, что мы не имеем права стирать историю", - сказал Макрон.

Хотя на деле Макрон предложил именно стереть историю. Маршал Петен был не только великим солдатом Первой мировой войны, но и человеком, который сдал Францию Гитлеру и с ним сотрудничал.

Макрона разразившийся скандал ничуть не смутил, его, похоже, вообще мало что смущает. Летом в Елисейском дворце Макрон устроил дискотеку. При этом сам вел себя как суперзвезда - раздавал автографы, делал селфи и танцевал.

Свое поведение Макрон объясняет просто - он хочет быть президентом для всего народа. А в одном из интервью он подчеркнул, что глава страны должен высоко нести свой статус. Может, поэтому своё 40-летие молодой правитель встретил в замке Шамбор, резиденции короля Франциска I. А в марте этого года в Елисейском дворце поставили симфоническую сказку Прокофьева "Петя и волк". Макрон выступил в роли рассказчика.

Зал встретил президента овациями, однако наблюдатели заметили - до Макрона активным участником театральных постановок был только один французский правитель - Людовик XIV – "Король-Солнце". Это ироничное прозвище теперь прочно закрепилось за Макроном в народе и прессе за его самолюбование.

Соратники президента всерьез публично называют его "Юпитером" и "республиканским монархом". А сказочное восхождение молодого политика на вершину власти воспринимается чуть ли не как знак свыше. Макрон представляется главным двигателем перемен и во Франции, и во всей Европе.

"Сегодня нам нужна Европа с амбициями: экономическими, промышленными и геополитическими. Сегодня это является вызовом", - уверен Макрон.

"Макрон де-факто становится лидером Европы, поэтому часто он в своих речах, выступлениях говорит от лица Европы. Можно его понять. Хотя, конечно, не все с ним согласны", - заявил ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Фёдоров.

Но Макрон уверенно идет своей дорогой и словно живет по принципу "ни недели без реформы". При этом любые протесты президент встречает с непониманием. На улицу как-то вышли активисты митинговать против изменений в трудовом законодательстве - Макрон обозвал их тунеядцами. Журналисты подметили, что уже в нескольких интервью президент назвал французов "своим народом". Вот только избиратели своему Юпитеру язвительно напоминают – все-таки он живет в стране, где королю отрубили голову. Сейчас это выражается в виде рейтингов – 70% населения считает Макрона "президентом для богатых". Можно сравнивать себя хоть с Людовиком, хоть с Бонапартом, хоть с де Голлем, но еще нужно добиться реальных результатов во внутренней и внешней политике.

"И до тех пор, пока президент не хочет и не может принимать конкретных, жестких мер по выходу из этой ситуации - его рейтинги будут продолжать падать", - прогнозирует Локленд.

Дальнейшая судьба талантливого президента зависит от состояния кошельков французов, и пока их покупательная способность падает. Трамп тоже показал молодому коллеге - кто между ними главный. Сдувал пылинки, а затем вышел из соглашения по иранской ядерной программе и пригрозил Европе санкциями. Макроновская продуктивность на внешнем рынке невысока. Это касается и предложения реформировать Евросоюз.

"Он выступил со своим европейским проектом. Пожалуй, наиболее масштабной программой структурных реформ в Евросоюзе, которые дают перспективы на дальнейшее развитие европейского проекта. Можно критиковать этот проект. Можно говорить о том, что ряд положений, мягко говоря, нереалистичный, но, тем не менее, это цельный проект. Это возможность для Европейского союза дать какой-то новый старт после всех перипетий, которые случились", - сказал Федоров.

Да и никто из других видных политиков Европы ничего подобного не предлагает. Макрон пытается что-то делать и уже благодаря этому опережает конкурентов. Несмотря на всю неоднозначность, французский президент действительно остается самым многообещающим лидером Евросоюза. И России придется это учитывать.

Пётр Вершинин. Екатерина Высркебенцева. Евгений Полойко. Оксана Коваленко. Екатерина Симанович. "В Центре Событий".