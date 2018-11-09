Как гражданское общество в России нашло управу на зарвавшихся чиновников

В России очередной шум вокруг фразы чиновника - удачно или неудачно, тут уж как посмотреть - угодившей на видео. Слова, сказанные детям и подросткам, что государство не просило родителей их рожать, вызвали весьма бурную реакцию общественности и привели к отстранению чиновницы от должности. Этот год стал, наверное, первым, когда именно общественное мнение ломало карьеры чиновников и других представителей элит.

Таких историй немного, но все они становятся поводом для действительно всероссийского обсуждения - как и то, с какой скоростью авторы свежих идей на тему как нам обустроить Россию теряют свои места. Менее двух суток и Наталья Соколова, прозванная "Леди макарошки", уже не министр труда Саратовской области. Все потому, что заявила - неработающим пенсионерам достаточно 3700 рублей, чтобы прожить целый месяц.

"Да не проблема. Макарошки стоят всегда одинаково, а кефир! Все равно это очень дешево даже с учетом подорожания", - заявила бывший министр труда Саратовской области Наталья Соколова.

Все происходит на заседании рабочей группы комитета по социальной политике Саратовской областной думы. Соколова, помимо зарплаты получавшая ежегодную матпомощь из бюджета, готова составить, как сама выражается, "диетическое меню".

- Надо этот эксперимент провернуть, пока вы достаточно решительны.

- Боюсь, статус министра мне это не позволит.

А вот оппоненту, между прочим, региональному депутату Николаю Бондаренко, статус не помешал. Режим питания так и назвал "Диета Соколовой". Результат впечатляет: шесть килограммов за две недели. "Сегодня, как мне написал один подписчик, "Смак" для бедных у нас", - комментирует он у себя в Instagram.

Другое дело - отбывающий срок Вячеслав Цеповяз, один из фигурантов дела об убийствах в станице Кущевская. Красная икра, крабы, шашлыки - колония "Ол инклюзив" №3 в Амурской области. Цеповяз переведен в изолятор, сейчас проводится проверка. Не исключено, что после ее окончания последуют кадровые решения. Реальность изменилась, и это бессмысленно отрицать. Если раньше к хамству и беспределу было отношение "Ну, что поделать", то теперь общество требует справедливого расследования и оценки слов и поступков.

Власть, стоит признать, молниеносно реагирует. Кадры из Магнитогорска шокировали всю страну. Санитары издеваются над беспомощным 72-летним пациентом психоневрологической больницы: пинали, закидывали тапками. Позже мужчина скончался дома. Главврач больницы уволен, оценку действиям санитаров дает следствие. Запрос на справедливость, считают эксперты, вышел на первое место.

Принимает новые реалии и крупный бизнес. "Арревуар" пожелали PR-директору "Леруа-Мерлен" Галине Паниной. Той самой, что на своей странице в соцсети обвинила футбольных болельщиков в том, что те после победы сборной России в матче с Испанией якобы умышленно подожгли девушку. "Победобесие" и вся прочая либеральная риторика. Несогласных, да и просто оставивших замечания в комментариях, Панина назвала "ваткой".

"Общественность сразу реагирует, потому что резкая критика, и я считаю правильная, нельзя это сглатывать. Власть должна слышать людей и радует, что это происходит. Действительно, раньше мы наблюдали, что кого-то критиковали, пытались потом что-то сказать, а сейчас прямо сразу реакция", - заявила председатель Общественной палаты России Елена Сутормина.

И ведь одинаково возмущаются домохозяйки у телевизоров, прогрессивные интернет-пользователи, офисные клерки - то самое гражданское общество, о формировании которого говорят уже много лет.

"Наше общество обвиняют в том, что оно недостаточно активное, недостаточно гражданское, а где-то в каких-то цивилизованных странах есть настоящее гражданское общество. Это далеко не так. Наше общество ничуть не хуже и ничуть не менее активно в тех вопросах, которые его действительно волнуют", - уверен декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

Что интересно - полетели чиновничьи головы без участия лиц, позиционирующих себя как "нравственный камертон". Тех, кто брал на себя ответственность формировать общественный запрос, исходя из личных предпочтений, прежде всего, наших либералов. Общество должно было стать цепным псом, а они указывать, за что и на кого нападать. Речь, конечно, о политических оппонентах. Не вышло. Закаленное в девяностых наше гражданское общество четко уяснило, как нужно действовать. Оно не противопоставляет себя чиновникам. Тот, кто плодотворно работает, получает признание и авторитет.

"Нужно делать и поступать так, чтобы твой поступок внёс маленький кирпичик в строительство общего здания. Хорошо, что многие сейчас это понимают, молодежь это понимает", - прокомментировала Сутормина.

Это и есть здоровое гражданское общество. Вовсе не кровожадное, каким его хочется видеть некоторым. Социум, способный консолидироваться и созидать! В Боровске местным жителям удалось отстоять уникальное историческое наследие. Под ковш экскаватора планировали пустить целый квартал - 19 старинных домов.

Дома уцелели, компромисс найден. Ну, а простых человеческих историй, когда люди приходят на помощь, не счесть. 72-летняя Валентина Александровна из Вологодской области принимает уже четвертую машину дров.

Пенсия у старушки восемь тысяч 800 рублей. Чтобы хотя бы раз в день протапливать покосившуюся избушку, она взяла в банке кредит. Узнав об этом, интернет-пользователи за сутки собрали более 80 тысяч! Кредит погасили, дрова закупили.

Муниципальные власти пообещали ситуацию исправить, упростив порядок получения бесплатных дров льготниками. Если сумеют, то получат дополнительные политические очки, а это теперь дорого стоит.

В Свердловской области губернатор поручил своему заму взять под личный контроль историю лабрадора-поводыря Барри. Собака попала под машину, получила тяжелую травму.

"У инвалида по зрению Марса Гафурова попал под машину его поводырь - лабрадор Барри. 22 октября собаке сделали операцию в долг (были сломаны позвонки и перебит нерв), сейчас пес дома, со слов хозяина, ему требуется реабилитация. Передаю всем вам просьбу Марса помочь расплатиться с долгом за операцию (23 тысячи рублей) и помочь с реабилитацией собаки", - написала во "ВКонтакте" Юлия Войта.

Деньги собрали, с Барри все хорошо. Историй, когда гражданское общество вмешивается, помогая, решая проблемы или давая оценку, требуя отвечать за свои слова и поступки, много. Не требуя ничего сверхъестественного - просто быть людьми.

В Татарстане набирает оборот скандал с участием регионального уполномоченного по правам ребенка. Гузель Удачина посоветовала многодетной матери из Зеленодольска на время выплаты ипотеки сдать детей в детский дом. Чиновник это, понятно дело, отрицает, но гражданское общество уже взяло ситуацию на контроль.

Матвей Шестаков, Алексей Комаров, Елена Мекертычева, "В Центре Событий".