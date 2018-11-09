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Мотивом стрелка в калифорнийском баре назвали детские обиды

17:39
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Бывший морпех Ян Дэвид Лонг открыл стрельбу в баре Borderline в тот вечер, когда в заведении собрались его школьные обидчики. По словам знакомой стрелка, в детстве над ним издевались из-за синдрома "левого глаза".

Устроивший стрельбу в калифорнийском баре Borderline бывший морской пехотинец Ян Дэвид Лонг был объектом издевательств в старшей школе, что, по всей вероятности, и подтолкнуло его к массовому убийству. По данным издания TMZ, злоумышленник знал, что именно в этом заведении собираются его давние обидчики.

Бывшая одноклассница Лонга рассказала изданию, что поводом для издевательств над ним в школе была глазная болезнь. "Его одноклассники смеялись над ним из-за того, что у него была амблиопия (заболевание, при котором ослабляется передача зрительной информации к мозгу), и это на него сильно повлияло", - рассказала девушка (цитата по ТАСС).

Ян Лонг часто посещал этот бар, предпочитая сидеть в одиночестве за кружкой пива. И он знал, что некоторые из его школьных обидчиков приходят туда по средам.

Источник TMZ в правоохранительных органах сообщил, что в ночь трагедии Лонг в одной руке держал пистолет, а в другой - телефон, публикуя в социальной сети Instagram "апдейты" с места событий. Полиция обнаружила публикации спустя несколько часов и попросило руководство соцсети удалить их.

В минувшую среду Лонг, вооруженный пистолетом "Глок" 45-го калибра, застрелил охранников бара Borderline. Затем он вошел внутрь заведения и открыл огонь по посетителям. В результате стрельбы погибли 12 человек. Преступник покончил с собой до приезда полиции.

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