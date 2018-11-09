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В США откажут в убежище мигрантам за незаконное пересечение границы

18:05
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий отказ в убежище мигрантам, которые незаконно пересекают границу. Теперь нелегалам будет необходимо запрашивать убежище исключительно в установленных пунктах въезда.

Мигрантам, которые незаконно пересекли границу с США, откажут в предоставлении убежища. Теперь нелегалам будет необходимо подавать прошения в установленных пунктах пропуска, передает ТАСС.

Соответствующий указ в пятницу подписал президент США Дональд Трамп. Американский лидер приказал профильным ведомствам отказывать в рассмотрении документов о предоставлении убежища у лиц, которые оказались в США незаконно.

Ранее Трамп распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тысяч солдат, чтобы остановить "караваны мигрантов" из Латинской Америки.

В США также хотят отменить получение гражданства по праву рождения. Трамп намерен отменить "право земли", дающее детям нелегалов, родившимся на территории США, возможность получить американское гражданство.

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