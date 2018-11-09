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Не менее 20 человек стали жертвами атаки смертников в столице Сомали

18:11
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Террористы напали на здание гостиницы Sahafi в столице Сомали - Могадишо. По разным данным, в результате атаки погибли не менее 17-20 человек. При этом в местной полиции уверены, что число жертв значительно возрастет.

По меньшей мере 20 человек погибли в результате атаки террористов-смертников в столице Сомали - Могадишо, сообщает Reuters со ссылкой на собственного фотографа и представителей местных правоохранительных органов.

По предварительным данным, террористы направили начиненные взрывчаткой автомобили на здание гостиницы Sahafi в центре города. Это заведение находится буквально через дорогу от столичного департамента расследования уголовных дел (CID).

Один из очевидцев рассказал, что сперва возле гостиницы прогремели два взрыва. После этого охранники отеля и сотрудники CID открыли стрельбу по нападавшим. Еще через 20 минут неподалеку от места инцидента раздался третий взрыв.

Корреспондент Reuters заявил, что видел в районе теракта не менее 20 тел погибших. По его словам, вся улица оказалась завалена обгоревшими частями автомобилей, мусором и гильзами от патронов.

Ранее сотрудник местной полиции сообщил о 17 погибших мирных жителях. "Они ехали на общественном транспорте в районе инцидента, когда произошли взрывы и стрельба. Количество погибших несомненно возрастет", - сказал он.

Между тем журналист Абдулазиз Биллоу Али на своей странице в Twitter сообщил, что ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Аш-Шабаб", с которой в регионе ведут борьбу как армия Сомали, так и ВВС США и Кении. Группировка объявила, что в нападении принимали участие вооруженные боевики, и были использованы три автомобиля с бомбами.

 

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