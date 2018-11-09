МИД России объявил протест Вене из-за шпионского скандала

Российские дипломаты выразили недоумение относительно того, что Вена в ситуации с "кремлевским шпионом" предпочла прибегнуть к сенсационному вбросу информации вместо прямого диалога между властями двух стран.

Министерство иностранных дел России обвинило Вену в намеренном осложнении отношений между странами из-за ситуации с бывшим полковником вооруженных сил Австрии, которого обвинили в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу Москвы. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на сайте ведомства.

"Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу - сенсационному вбросу информации и публичному требованию от нас объяснений. Такой подход мы не приемлем", - возмутились в МИД.

В заявлении подчеркивается, что посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер был предупрежден о "серьезном отягощении" отношений между государствами в случае подтверждения подозрений в шпионаже. "Предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой", - отметили в министерстве, выразив официальный протест.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что был неприятно удивлен нежеланием Австрии напрямую адресовать Москве свои подозрения. "Наши западные партнеры взяли за правило прибегать к микрофонной, мегафонной дипломатии. Обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно", - сказал Лавров.

Ранее австрийское Минобороны объявило о задержании экс-полковника вооруженных сил, который на протяжении 20 лет шпионил в интересах России. В ведомстве отметили, что узнали об этом несколько недель назад от некой "дружественной службы". Глава МИД Австрии тут же отменила свою поездку в Москву, которая была намечена на начало декабря, а МИД России вызвал посла Айгнера "на ковер".