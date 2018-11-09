Австрия заподозрила Россию в шпионаже. Главное

Посол Австрии в Москве был вызван в МИД России. Ему был заявлен протест в связи с прозвучавшими в Вене шпионскими обвинениями в адрес нашей страны. В МИД отметили, что власти Австрии не стали направлять запрос по возникшим у них подозрениям, а вбросили сенсационную информацию в СМИ. Сегодня утром в Вене сообщили о задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии. Он якобы более 20 лет передавал российским спецслужбам секретную информацию.

Имя австрийского военного, который якобы сотрудничал с Россией, пока не раскрывается. Офицер задержан, возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже. Однако, комментируя инцидент на специальном брифинге, канцлер Себастьян Курц подчеркнул, что пока речь идет только о подозрении, передает "ТВ Центр".

"Мы должны вас проинформировать, что в Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских Вооруженных сил работал с российской разведывательной службой на протяжении многих лет. По нашей информации, это началось в 90-е годы и продолжалось до 2018 года", - заявил он.

Согласно официальной версии, подозреваемый занимал незаметный пост в штабе австрийской армии, где дослужился до полковника. Первой о разоблачении написала газета "Кроне", журналисты ссылаются на свои источники в австрийском министерстве обороны.

"Каждые две недели он общался со своим русским связным "Юрием". Задания для своей побочной деятельности полковник получал по радио, свои сообщения он писал с помощью тайнописи или передавал информацию по спутниковой связи напрямую русским. Офицер должен был передавать как можно больше информации о секретных сведениях, касающихся австрийских ВВС, артиллерийских систем, а также об оперативных совещаниях", - говорится в материале.

Якобы за 30 лет своей шпионской карьеры агент заработал 300 тысяч евро, это около 23 миллионов рублей. Сумма, мягко говоря, небольшая, а значит можно предположить, что и передаваемая информация на деле не представляла особого интереса. Все эти подробности известны от австрийской стороны и, в первую очередь, из местной прессы. Российскому МИД никаких разъяснений не давали.

"В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, к мегафонной дипломатии. Обвиняя нас публично, требуя нас публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно", - заявил Сергей Лавров.

Австрийский посол был вызван в МИД России, разговор уже состоялся, однако дипломат, выходя из здания, не стал раскрывать содержание переговоров. По словам Сергея Лаврова, представителю Вены намеревались объяснить, какими методами нужно действовать, когда к Москве возникают вопросы. Иностранных шпионов разоблачают регулярно. В той же Вене этим летом узнали, что спецслужбы Германии следят за братской Австрией. Прослушивают телефоны, читают электронную почту сотрудников правительства, финансовых учреждений и даже международных организаций, в частности, ОБСЕ, ОПЕК и МАГАТЭ. Да и за немецким канцлером Ангелой Меркель тоже следили, прослушивали ее личный телефон, читали SMS-сообщения, только делали это уже американские спецслужбы. Ни для кого в мире не секрет, что и дипломатические учреждения используются как прикрытие разведывательной деятельности. Внимание приковывает другой факт: почему сейчас раздувается скандал именно в Австрии, военные тайны которой вряд ли сделают Россию сильнее. А вот испортить двусторонние отношения эта история может вполне.

"Этот случай доказывает, что и после "холодной войны" нейтральные государства являются целью шпионажа. Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности. Этот случай для нас стал поводом усилить меры контрразведки в сфере киберобороны", - заявил министр обороны Австрии Марио Кунасек.

"Произошедшее не улучшит отношения России и Евросоюза. Шпионаж неприемлем. В том числе и со стороны России", - полагает Себастьян Курц.

Вену словно провоцируют изменить свое отношение к России. А ведь Австрия одна из немногих европейских стран, которая последовательно выступала против жесткой антироссийской риторики и была за отмену санкций. Реакция уже последовала - глава МИД Карин Кнайсль - та самая, у кого личным гостем на свадьбе был Владимир Путин - отменила визит в Россию. Он планировался в первых числах декабря. Себастьян Курц, который считается чуть ли ни главным лоббистом России в Евросоюзе, заявил, что обсудит дело о шпионаже с международными партнерами. Однако, если верить прессе, именно международные партнеры предоставили информацию австрийцам о существовании российского агента, а потом кто-то, что называется, "слил" сенсацию в СМИ. И всё это происходит накануне встречи лидеров 80 государств во Франции, посвященной окончанию Первой мировой войны.

"Скорее всего, все похоже на провокацию, причем не в том, что этот человек не является нашим агентом. Он вполне может быть нашим агентом. Провокация именно в том, как скандал раскручивается, как скандал поднимается, как информация сливается журналистам. И самое главное, как встраивается в контекст той самой злой подрывной деятельности в Европе", - рассуждает политолог Геворг Мирзаян.

Вот только задержанному полковнику уже 70 лет. Завербовать его могли еще в 1988-ом, в тот период офицер бывал в Иране и, возможно, там контактировал с советской разведкой. А якобы в 2006 году он намеревался порвать все отношения с Россией. То есть вообще может выйти так, что спецслужбы задержали агента, который 12 лет назад вышел на заслуженную шпионскую пенсию. Но этот факт очевидно быстро забудется, а сторонникам России в Европе будет сложнее доказать, что Москве можно доверять и выгода от сотрудничества перевешивает пресловутую российскую угрозу.

Пётр Вершинин, Александр Голубев, Сергей Давидяк. "ТВ Центр".