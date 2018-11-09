Три астероида в субботу приблизятся к Земле. Стоит ли бояться?

Аэрокосмическое ведомство США предупредило мир о новой опасности – в субботу в течение нескольких часов с нашей планетой поочерёдно сблизятся три астероида. Один из них пролетит на расстоянии, равном дистанции от Земли до Луны, по космическим меркам это совсем близко. Диаметры этих межпланетных бомб не превышают 30 метров, но это всё же раза в полтора больше челябинского метеорита, упавшего на Землю 5 лет назад.

10 километров в секунду - с такой поистине космической скоростью к нашей планете несутся сразу три астероида. Их размеры сравнительно небольшие, всего 20-30 метров в поперечнике, передает "ТВ Центр". К Земле они подлетят уже в субботу. Первые два приблизятся на расстояние около полутора и пяти миллионов километров. А вот третий окажется ближе всех - до него будет чуть меньше четырёхсот тысяч километров, а значит, астероид может попасть в гравитационные сети нашей планеты. Раньше считалось, что такие космические тела находятся в поясе за орбитой Марса, и только некоторые из них по разным причинам могут изменять свой курс и сближаться с Землёй. Однако с развитием технологий удалось доказать, что это далеко не так.

"В 2016 году в сфере притяжения Земли за год пролетело около 150 астероидов размером от нескольких метров до десятков метров. То есть, получается 150 астероидов в год - это фактически каждые два дня они мимо нас пролетают. То есть Земля находится под постоянным практически обстрелом", - рассуждает генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев.

Пока главная проблема в том, что с Земли наблюдать за движением астероидов можно только в тёмное время суток. Именно поэтому в феврале 2013 года учёные не смогли предупредить жителей Челябинска о том, что на их город несётся метеорит.

"Масштабы катастрофы могут быть от выбитых стёкол и прочее, как в Челябинске были, до локальных катастроф - уничтожения отдельных мегаполисов, городов и прочих населённых пунктов. Самый худший вариант - это, конечно, если прилетит большой объект размером в сотни метров, километр примерно и выше считается - это глобальная катастрофа", - пугает Зайцев.

Чтобы избежать подобных сценариев в будущем наши учёные разработали систему планетарной защиты "Цитадель", способную превратить Землю в неприступную крепость. Но даже пока она не введена в строй, бить тревогу из-за приближения сразу трёх астероидов, смысла нет. В этот раз, по словам астрономов, столкновение с нашей планетой исключено. Пока землянам везёт.

Одним из самых крупных метеоритов, упавших на нашу планету, остаётся Тунгусский. Он прилетел в сибирскую тайгу в июне 1908 года. Размер космического гостя - около 30 метров. Но мощность взрыва, которая сопровождала его приземление, составила, по разным оценкам, от 20 до 50 мегатонн. На данный момент самым опасным астероидом для нашей планеты считается шарообразный Бенну, открытый в 99-ом году. Его диаметр превышает 510 метров. Но вероятность того, что в ближайшие 150 лет это космическое тело столкнётся с Землёй, всего одна десятая часть процента.

Оксана Фомичева, Георгий Могунов. "ТВ Центр".