Первоклассница спасла от гибели в песчаном карьере четверых друзей

В Нижегородской области в торжественной обстановке вручили благодарность 7-летней жительнице села Теплово, которая спасла четырёх сверстников от гибели. Дети играли в песчаном овраге, копали тоннели. Почва обрушилась, и ребят полностью засыпало. Настя Романова не только не растерялась в трудной ситуации, сумев самостоятельно выбраться из-под завала, но и успела вовремя привести подмогу.

Рома, Дима, Женя, Егор и его младшая сестра Настя. Они теперь не разлей вода. Раньше, в основном, гуляли каждый сам по себе, теперь, после того как мальчишки чуть было не погибли, всегда и везде вместе.

Они играли в овраге на окраине села. Взрослые рассказали, что до недавнего времени выкопать землянку, сделать свой маленький домик — у деревенских ребят было любимым увлечением. И родители к этому относились спокойно.

Мальчишки копали землянку два дня. Сначала руками. Потом в земле нашли лопату. Продолжили ей. Кто-то еще одну лопату принес из дома. Вспоминают, что пока копали, нашли игрушечную машинку и череп кошки. Сделали два тоннеля и подземный проход между ними. Старались укреплять своды досками. Настю, единственную девочку в компании, в пещеру не пускали, мол, опасно. Обвалиться может. Она и обвалилась.

"Когда чуть-чуть присыпал песок, все начали по чуть-чуть вылезать. И не успели, обвалилось. А Настю мы отгоняли, чуть-чуть её присыпало. Она успела вылезти и убежать за помощью", - говорит Дима Теленин.

Настя позвала маму. Потом побежала дальше, звать односельчан. Кто-то вызвал скорую.

"Ну мы ехали со своим сыном на мотоцикле мимо и услышали, как наш кричат, машут руками: скорей, скорей, иди на помощь - завалило детей. Мы сразу побежали. Один ребенок уже лежал откопанный. Ему другая женщина уже делала искусственное дыхание", - рассказывает фельдшер МБОУ "Тепловская школа" Светлана Вилкова.

Что пережили родители, представить страшно. Они до сих пор не могут вспоминать об этом спокойно. А вот ребята, говорят, совсем не испугались, хоть и были на волосок от смерти. А спасла их Настя. Хоть еще и маленькая, только в первый класс пошла, но не испугалась.

Пускай не сама спасла, но сделала все как надо. За это и благодарственное письмо от районных властей и цветы. И, судя по всему, у неё теперь есть поклонники на всю жизнь. Без женихов, в будущем, точно не останется.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".