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В Москве арестован подозреваемый в расправе над женщиной в лифте

19:14
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Суд в Москве арестовал Ровшана Шабанова, подозреваемого в убийстве женщины в лифте жилого дома. Мужчину заключили под стражу по делу о разбойном нападении, следствие также проверяет его на причастность к совершению других преступлений. Ранее СМИ опубликовали аудиозапись, сделанную в лифте во время нападения.

В Москве арестовали Ровшана Шабанова, подозреваемого в жестоком убийстве женщины в лифте жилого дома на юго-западе столицы. Он заключен под стражу на два месяца по делу о разбойном нападении.

Пресс-секретарь Солнцевского районного суда Георгий Енгибаров сообщил ТАСС, что следствие также проверяет мужчину 1991 года рождения на причастность к совершению других преступлений.

6 ноября жители дома, который находится на улице Знаменские Садки, нашли в лифте тело соседки 1966 года рождения. На теле женщины обнаружили десять ножевых ранений.

Позже по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1991 года рождения. Предварительно, Шабанов также совершил серию разбойных нападений в столице. Как сообщил источник "Интерфакса", мужчина ранее проходил службу в органах внутренних дел Азербайджана.

Ранее СМИ опубликовали аудиозапись, сделанную в лифте во время расправы над женщиной. Перед смертью погибшая успела нажать кнопку вызова диспетчера, однако сотрудница службы не вызвала полицию. Следственный комитет проверит действия диспетчера.

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