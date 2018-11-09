В Москве арестован подозреваемый в расправе над женщиной в лифте

Суд в Москве арестовал Ровшана Шабанова, подозреваемого в убийстве женщины в лифте жилого дома. Мужчину заключили под стражу по делу о разбойном нападении, следствие также проверяет его на причастность к совершению других преступлений. Ранее СМИ опубликовали аудиозапись, сделанную в лифте во время нападения.

В Москве арестовали Ровшана Шабанова, подозреваемого в жестоком убийстве женщины в лифте жилого дома на юго-западе столицы. Он заключен под стражу на два месяца по делу о разбойном нападении.

Пресс-секретарь Солнцевского районного суда Георгий Енгибаров сообщил ТАСС, что следствие также проверяет мужчину 1991 года рождения на причастность к совершению других преступлений.

6 ноября жители дома, который находится на улице Знаменские Садки, нашли в лифте тело соседки 1966 года рождения. На теле женщины обнаружили десять ножевых ранений.

Позже по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1991 года рождения. Предварительно, Шабанов также совершил серию разбойных нападений в столице. Как сообщил источник "Интерфакса", мужчина ранее проходил службу в органах внутренних дел Азербайджана.

Ранее СМИ опубликовали аудиозапись, сделанную в лифте во время расправы над женщиной. Перед смертью погибшая успела нажать кнопку вызова диспетчера, однако сотрудница службы не вызвала полицию. Следственный комитет проверит действия диспетчера.