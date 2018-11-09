Мэр Симферополя подал в отставку после просьбы Аксенова

Мэр Симферополя Игорь Лукашев подал заявление об увольнении. Как сообщил Сергей Аксенов, чиновнику не хватило опыта. Глава Крыма ранее подверг резкой критике власти Симферополя из-за проблем с вывозом мусора, пробок на дорогах и плохой работы транспорта.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке мэра Симферополя Игоря Лукашева, передает "Интерфакс".

"Желание было, человек старался, но отсутствие опыта не дало возможности показать результативную работу", - прокомментировал Аксенов.

Он добавил, что для Лукашева найдут другую работу. Аксенов также предложил уйти в отставку всем заместителям главы администрации.

Ранее глава Крыма раскритиковал власти Симферополя. В частности, среди претензий - состояние дел с ремонтом дорог, проблемы с вывозом мусора, организация работы сети общественного транспорта.