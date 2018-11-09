Полицейские в Монако устроили митинг из-за "дела Рыболовлева"

Более сотни офицеров полиции собрались возле здания суда, чтобы поддержать своих коллег, оказавшихся фигурантами по делу российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Освобождение обвиняемых стражи порядка встретили бурными аплодисментами.

В Монако более сотни полицейских собрались у дворца правосудия, чтобы поддержать своих коллег, обвиняемых по делу российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Как отмечает местное здание Monaco Tribune, подобное явление для княжества - беспрецедентно.

Фигурантами "дела Рыболовлева", помимо самого бизнесмена и его адвоката Татьяны Бершеды, оказались начальник уголовного розыска Монако Кристоф Аге и его заместитель Патрик Фюзари, бывший глава службы безопасности Режи Ассо и еще несколько чиновников. По версии следствия, они могли помогать Рыболовлеву в его судебных разбирательствах с арт-дилером Ивом Бувье.

Местные полицейские посчитали унизительными обвинения, прозвучавшие в адрес их руководителей. Так, Кристофу Аге на время продолжающегося расследования фактически запрещено посещать здания органов внутренних дел и выполнять любые функции сотрудника полиции.

По данным издания, полицейские вышли на митинг в гражданской одежде, поскольку им запрещено протестовать в форме. Выход обвиняемых из зала суда (их отпустили под судебный надзор, как и других фигурантов расследования) участники акции встретили бурными аплодисментами.

Дмитрий Рыболовлев был задержан в начале недели после того, как явился на допрос в полицию. Действия правоохранителей княжества связаны с прошлогодним скандалом вокруг иска Рыболовлева к Бувье. Россиянин подал на швейцарца в суд за то, что тот продал ему 37 картин по завышенной стоимости. Власти Монако предполагают, что миллиардер пытался воспользоваться связями в правоохранительных органах княжества, чтобы повлиять на расследование.

Как стало известно накануне, полиция задала миллиардеру около 600 вопросов, однако тот не ответил ни на один. Рыболовлев посчитал, что допрос проводился нелегально.