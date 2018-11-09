Трамп пошутил о вине Путина в проблемах с подсчетом голосов в двух штатах

Президент Трамп иронично прокомментировал нарушения на выборах в штатах Джорджия и Флорида, предложив опять обвинить в проблемах Россию.

Президент США Дональд Трамп с иронией предложил обвинить Россию в проблемах с подсчетом голосов на промежуточных выборах в штатах Флорида и Джорджия. Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что голоса в этих штатах могут быть пересчитаны из-за нарушений.

"Говорите, они только сейчас отыскали голоса избирателей во Флориде и Джорджии, хоть выборы были в минувший вторник? Давайте обвиним в этом русских и потребуем незамедлительных извинений от президента Путина!" - написал Трамп у себя в Twitter.

Ранее губернатор Флориды республиканец Рик Скотт, несмотря на свою победу над демократом Биллом Нелсоном, обвинил сотрудников избирательных комитетов в двух округах этого штата в махинациях при подсчете голосов и подал в отношении них судебные иски, передает ТАСС. Подобная ситуация произошла и в Джорджии, но там на пересчет голосов рассчитывают демократы.

По итогам состоявшихся во вторник, 6 ноября, промежуточных выборов республиканцы сохранили большинство в Сенате, однако демократы впервые за восемь лет получили большинство в Палате представителей Конгресса.

Ранее на этой неделе Трамп столкнулся с очередной порцией критики из-за "российского следа" в американских выборах 2016 года. Поводом для этого стало увольнение генпрокурора Джеффа Сешнса, который как раз принимал решение о начале этого скандального расследования. Американский лидер неоднократно отвергал подозрения о связях с Кремлем и требовал прекратить следственные действия.