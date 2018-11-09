Порошенко вернул заявление генпрокурора Украины об отставке

Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко об отставке. Ранее решение прокурора также не поддержали депутаты Верховной Раде. Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора 7 ноября из-за ситуации вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко об отставке не было принято. Петр Порошенко не удовлетворил прошение Луценко и вернул его заявление, передает "Интерфакс".

"Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте", - сообщили агентству в пресс-службе администрации президента Украины.

7 ноября Луценко объявил об отставке из-за ситуации, которая сложилась вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины", - заявил он, выступая в Верховной Раде. После этого вопрос об отставке генпрокурора поставили на рейтинговое голосование в парламенте. "За" высказались 38 депутатов, 116 выступили "против".

В июле в Херсоне неизвестный облил сотрудницу Херсонского городского совета, гражданскую активистку Екатерину Гандзюк серной кислотой. Женщина получила ожоги около 40% тела и перенесла несколько операций. Несмотря на усилия медиков, 4 ноября она скончалась.

В рамкам расследования нападения на Гандзюк были задержаны пять человек. Мотивом убийства следствие считает профессиональную деятельность активистки.

Ранее в адрес правоохранительных органов Украины неоднократно звучали обвинения в том, что они затягивают расследования нападений и убийств общественных активистов. После смерти Гандзюк правозащитники из организации "Коалиция" потребовали отправить в отставку Луценко, главу МВД Украины Арсена Авакова и руководство полиции Херсона.