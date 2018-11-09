ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева продлили на два месяца

21:02
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Предварительное расследование по делу Кокорина и Мамаева продлено до 9 февраля 2019 года. Не исключено, что вскоре последует и продление ареста футболистов на аналогичный срок.

Срок предварительного расследования по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продлен на два месяца - до 8 февраля 2019 года, сообщила на своей странице в Instagram адвокат обвиняемых Татьяна Стукалова. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Решение следователей Стукалову возмутило. "Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки - 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на два месяца, а всего до четырех месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному", - заявила адвокат.

Стукалова также добавила, что если бы защита имела право сообщить, чем вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то "вы были бы огорчены качеством работы следствия".

Инциденты с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Как считается, сперва они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы отправил обоих футболистов под арест до 8 декабря. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о "Хулиганстве в составе группы лиц" и "Побои".

Читайте также:
Главное сегодня
Павел Мамаев
Павел Мамаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение