Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева продлили на два месяца

Предварительное расследование по делу Кокорина и Мамаева продлено до 9 февраля 2019 года. Не исключено, что вскоре последует и продление ареста футболистов на аналогичный срок.

Срок предварительного расследования по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продлен на два месяца - до 8 февраля 2019 года, сообщила на своей странице в Instagram адвокат обвиняемых Татьяна Стукалова. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Решение следователей Стукалову возмутило. "Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки - 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на два месяца, а всего до четырех месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному", - заявила адвокат.

Стукалова также добавила, что если бы защита имела право сообщить, чем вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то "вы были бы огорчены качеством работы следствия".

Инциденты с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Как считается, сперва они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы отправил обоих футболистов под арест до 8 декабря. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о "Хулиганстве в составе группы лиц" и "Побои".