Пропавшего главу муниципалитета Щукино нашли мертвым в центре Москвы

Пропавший еще в ночь на 3 ноября муниципальный чиновник Сергей Середин скончался в одном из переулков в центре столицы. По предварительным данным, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

Пропавшего в начале ноября исполняющего обязанности главы муниципального округа Щукино 46-летнего Сергея Середина нашли мертвым в центре Москвы. При этом, как передает ТАСС, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

"Третьего ноября 2018 года в центре Москвы ушел из жизни исполняющий обязанности руководителя муниципалитета Щукино Середин Сергей Викторович. По предварительному заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность", - цитирует агентство сообщение, размещенное на сайте округа 9 ноября.

Подробности произошедшего уточняет "Московский комсомолец". По данным газеты, вечером 2 ноября после работы Середин встретился со своими друзьями в кафе в районе станции метро "Тверская". Посреди ночи компания разошлась, однако Середин до дома не доехал.

Искать его начали только после праздников, 6 ноября, когда он не вышел на работу. Середин проживал вместе с супругой, однако в момент пропажи чиновника жена была в отъезде и не знала о случившемся. 8 ноября в одном из моргов Москвы был обнаружен неопознанный труп, а утром 9 ноября родственники узнали в нем Сергея Середина, пишет издание.

"Следы насильственной смерти отсутствуют, есть травма от падения. Возможно, ему стало плохо, однако никто из прохожих не обратил на это внимания и не вызвал скорую помощь. Тело Сергея Викторовича нашли только в 8 утра в Благовещенском переулке у дома №5. Его сердце уже не билось, а документов у него при себе не было", - рассказала муниципальный депутат района Щукино Татьяна Яскович.