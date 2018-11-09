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В Москве задержали водителя "КамАЗа", сбившего насмерть ребенка

22:25
  • пятница
  • 09 ноября 2018

"КамАЗ" сбил ребенка в районе дома 35 по Дубравной улице, водитель скрылся с места происшествия. Впрочем, уже через несколько часов его местонахождение установили сотрудники полиции.

Столичные правоохранители вечером в пятницу, 9 ноября, задержали водителя "КамАЗа", который насмерть сбил ребенка и скрылся с места происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на московское управление ГИБДД. По словам представителя ведомства, водителю предстоит пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в момент аварии.

Инцидент произошел на северо-западе Москвы в районе дома 35 по Дубравной улице. По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу возле спортивной школы на перекрестке улиц Дубравная и Барышиха.

Сразу после ДТП водитель уехал в неизвестном направлении, тогда как ребенок от полученных травм скончался на месте. Полиция оперативно объявила мужчину в розыск и установила его местонахождение спустя несколько часов.

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