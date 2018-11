Британские политологи назвали причину ненависти Запада к России

​Западные страны ненавидят Россию за то, что она не делает то, что ей говорят. Как отметили британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд, Лондон считает Москву врагом уже с начала XX века, а британские историки называют тот период "первой холодной войной".

Россия не делает то, что ей говорят страны Запада. За это они ненавидят ее, утверждают политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей книге "Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy". Об этом сообщает РИА Новости.

В данной книге политологи представили свои рассуждения на тему отношения США и Великобритании к России. По их мнению, Вашингтон пытается сохранить свою гегемонию в мире, но Москва своим нежеланием поддаваться мешает его господству.

Как считает Коулз, в Великобритании относятся к России, как к своему врагу уже с начала XX века. Британские историки называют тот период "первой холодной войной". В то время страны вели борьбу за стратегические ресурсы и торговые пути. Но с приходом к власти большевиков Россия стала представлять еще и идеологическую угрозу.

Кроме того, политолог привел в пример британскую партию лейбористов, которая была создана в 1900 году. Уинстон Черчилль называл ее прикрытием для большевиков. Кроме того, Великобритания первой использовала химической оружие на территории России, когда проводила операцию в поддержку Белой армии. Черчилль называл это оружие "правильным лекарством".

"Но сегодня почему-то все говорят о том, как Москва угрожает Западу, скажем, своим "Новичком", — подчеркнул Коулз.

Также эксперт напомнил, что после ухода с поста президента России Бориса Ельцина страна начала двигаться к "экономическому национализму", когда рынки перестали быть свободными, а американским корпорациям пришлось иметь дело с нововведёнными пошлинами. Таким образом, реальная цель в отношении Москвы заключается в сохранении экономической гегемонии США и культуры "свободного рынка", в то время как лично для себя Соединенные Штаты и дальше будут оставаться протекционистами.

Вместе с тем, Коулз подверг критике и военные действия Запада. В частности, он подчеркнул, что американские военные специалисты ещё много лет назад говорили, что любые попытки НАТО влиять на Украину приведут к "аннексии" Крыма. Теперь Москва демонстрирует свою реакцию на действия НАТО.

"Представьте, как если бы Шотландия отделилась от Великобритании, и русские стали бы проводить у наших границ военные учения, якобы чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии. То же самое мы делаем на Украине. Или же проведи Россия свои манёвры в Канаде или Мексике, это тут же сочли бы огромной угрозой и нарушением Устава ООН, не меньше", — отметил политолог.

В итоге он отметил, что Россия и Китай не представляют военной угрозы, "что бы ни утверждали мейнстримные западные СМИ".