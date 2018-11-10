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Власти Японии решили ускорить переговоры с Россией по Курильским островам

10:19
  • суббота
  • 10 ноября 2018

​Японский премьер-министр Синдзо Абэ решил предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по решению территориального вопроса. На Восточноазиатском саммите в Сингапуре Абэ и Путин обсудят заключение мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.

Япония намерена ускорить переговоры с Россией по решению территориального вопроса. Об этом пишет газета Mainichi, передает "Интерфакс".

Издание отмечает, что в ходе встречи, намеченной на следующей неделе на Восточноазиатском саммите в Сингапуре, японский премьер-министр Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин обсудят заключение мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. В рамках этого документа, Москва выражала готовность передать остров Шикотан и гряду Хабомаи. После этого в Токио намерены продолжить переговоры по принадлежности не упомянутых в декларации островов Кунашира и Итурупа.

Ранее во время пленарного заседания Восточного экономического форума Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий. Однако Токио позднее отверг идею Путина. Как подчеркнул генеральный секретарь кабмина Йосихидэ Суга, приоритетом Япония считает решение территориального спора между государствами.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Абэ в ходе ВЭФ не обсуждали идею заключения мирного договора между странами до конца года.

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