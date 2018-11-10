Появилось видео крупного пожара в гипермаркете в Петербурге

Один человек пострадал при крупном пожаре в гипермаркете в Санкт-Петербурге. Его госпитализировали. Возгорание возникло на площади пяти тысяч квадратных метров. Вероятная причина – короткое замыкание.

Клубы плотного чёрного дыма возвышались этим утром над Санкт-Петербургом. На набережной Обводного канала горел крупный супермаркет, передает "ТВ Центр".

Огонь охватил площадь в пять тысяч квадратных метров. Кровля здания обрушилась. Пожару присвоили третий уровень сложности. Из супермаркета эвакуировали 800 человек. По информации спасателей, пострадавших нет. Однако в службе скорой помощи сообщили о госпитализации одного человека.

Позднее возгорание локализовали. На месте происшествия работают около тысячи пожарных, задействована тяжёлая техника. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.