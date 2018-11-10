ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео крупного пожара в гипермаркете в Петербурге

10:59
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Один человек пострадал при крупном пожаре в гипермаркете в Санкт-Петербурге. Его госпитализировали. Возгорание возникло на площади пяти тысяч квадратных метров. Вероятная причина – короткое замыкание.

Клубы плотного чёрного дыма возвышались этим утром над Санкт-Петербургом. На набережной Обводного канала горел крупный супермаркет, передает "ТВ Центр".

Огонь охватил площадь в пять тысяч квадратных метров. Кровля здания обрушилась. Пожару присвоили третий уровень сложности. Из супермаркета эвакуировали 800 человек. По информации спасателей, пострадавших нет. Однако в службе скорой помощи сообщили о госпитализации одного человека.

Позднее возгорание локализовали. На месте происшествия работают около тысячи пожарных, задействована тяжёлая техника. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Главное сегодня
Возгорание гипермаркета "Лента" в Петербурге
Возгорание гипермаркета "Лента" в Петербурге
Возгорание гипермаркета "Лента" в Петербурге
Возгорание гипермаркета "Лента" в Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение