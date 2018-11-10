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В ПФР рассказали о механизме выплаты пенсий работающим пенсионерам

10:48
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Тот факт, что работающие пенсионеры в настоящее время не получают социальную пенсию по старости, является нормой действующего федерального закона. Об этом рассказали в ПФР.

Работающие пенсионеры не получают социальную пенсию по старости. Это является нормой действующего федерального закона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

"Это действующая много лет норма, которая закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечению - пункт 5 статьи 11 166-ФЗ", - подчеркнули в пресс-службе.

В ПФР напомнили, что социальная пенсия по старости гражданам России, которые достигли возраста 65 и 60 лет, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории России не менее 15 лет и достигшим указанного возраста, не выплачивается в период выполнения работы - тот период, когда граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию.

До этого некоторые СМИ сообщили, что Минтруд намерен отменить социальную пенсию по старости работающим пенсионерам.

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