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Не менее четырех человек пострадали из-за пожара на юго-западе Москвы

11:45
  • суббота
  • 10 ноября 2018

​На юго-западе столицы утром 10 ноября спасатели потушили пожар в жилом доме. Пламя охватило две квартиры на первом этаже. Пострадали четыре человека, погибших нет. Жители дома были незамедлительно эвакуированы. На месте работают экстренные службы, причины ЧП выясняются.

В 5:30 утра проснулись не только жители этого дома, но и соседних. Люди услышали шум и звон разбитого стекла и увидели пламя, вырывающееся из окна одной из квартир, сообщает "ТВ Центр".

"Мы думали, что дом рушится. Я быстрее ребенка [начала] будить и мы вышли", - отметила жительница дома Оксана Луновец.

Первой версией стал взрыв газа. Жильцы увидели, что окна выбиты с двух сторон дома. Мужчину, который жил в квартире, в которой произошел пожар, увезли в тяжелом состоянии в больницу. Соседи рассказывают, что часто видели его в нетрезвом виде.

"Сказал, что сигарету не потушил. У него глаза огромные были, весь в ожогах. Состояние было шоковое. Спасатели говорят, что квартира превратилась в разорванную бочку", - рассказал житель дома Алексей Кряков.

Огонь успел перейти на соседнюю квартиру. Но пожарные приехали оперативно.

"В 6:24 поступило сообщение. Установлено, что в течении 15 минут пожар был локализован, спасено 25 человек. Жители размещены в ближайшем детском саду и автобусах", - рассказали в МЧС.

"Было оперативно произведено отключение газоснабжения, после допуска наших сотрудников в квартиру предварительный осмотр установил, что все запорные краны были в закрытом положении, утечек газа нет. Соответственно, версию которая есть в СМИ — мы не подтверждаем. Причины будут устанавливаться", - рассказал исполняющий обязанности генерального директора МосГаз Павел Чичиков.

Пока в этом происшествии больше вопросов, чем ответов. Причину взрыва сейчас устанавливают эксперты.

Екатерина Гоголева, Павел Винокуров, Александр Голубев, Александр Марченко, "ТВ Центр".

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