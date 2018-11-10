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У берегов Камчатки ищут пропавших моряков с затонувшего танкера

11:55
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Трое моряков пропали после крушения танкера "Анатолий Крашенинников". Это произошло у берегов Камчатки 9 ноября. На борту находились 13 человек. Десять из них удалось спасти.

У берегов Камчатки ищут трёх пропавших моряков с затонувшего судна "Анатолий Крашенинников". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас спасатели обследуют береговую линию. Пока им удалось обнаружить только обломки затонувшего корабля. Как только утихнут волны, к операции присоединятся рыболовецкие лодки.

Сухогруз потерпел крушение у побережья Камчатки в пятницу вечером. На борту находились 13 человек. Десять из них удалось спасти. Одной из причин аварии называют шторм. Из-за сильных волн груз на корабле сместился на один бок, и судно стало крениться.

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