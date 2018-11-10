Президент Австрии потребовал тщательно расследовать дело "о шпионаже"

Посла Австрии в Москве вызвали в МИД России. Это связано со шпионскими обвинениями в адрес нашей страны. Вена не стала направлять запрос по возникшим у них подозрениям, а разгласила информацию в СМИ. В пятницу австрийская пресса сообщила о задержании отставного полковника, который якобы более 20 лет передавал российским спецслужбам секретную информацию.

Вена продолжает нагнетать обстановку вокруг ситуации с отставным полковником, который якобы передавал секретные сведения России. Австрийский президент Александер Ван дер Беллен заявил, что шпионаж неприемлем и потребовал тщательного расследования. СМИ сообщают всё новые детали разведдеятельности бывшего военного. Занимая незначительную должность в вооруженных силах Австрии - страны, которая не входит в НАТО, - он, тем не менее, посещал семинары Североатлантического альянса по партнерским программам. Там собирал сведения и якобы передавал их российским спецслужбам, сообщает "ТВ Центр".

"Целью подозреваемого, в основном, была так называемая "мягкая информация". Он передавал России данные о слабостях влиятельных персон, их пристрастиях в алкоголе и еде, а также о настроениях в армейских подразделениях. Уроженец Зальцбурга передавал Москве и контактные данные из корпоративной сети австрийских вооружённых сил", - отметили австрийские СМИ.

Задержанному, имя которого не называется, сейчас уже 70 лет. Если он и был завербован спецслужбами, то, скорее всего, еще советскими. Те же австрийские СМИ сообщают, что 12 лет назад подозреваемый хотел прекратить работать на Москву. Вполне возможно, что в Вене задержали человека, который давно прекратил свою шпионскую деятельность. Да и разоблачают иностранных разведчиков везде и регулярно.

Летом Австрия заявила, что обнаружила у себя немецкого агента. За германским канцлером, в свою очередь, тоже следили - речь о знаменитом скандале с прослушкой телефона Ангелы Меркель американскими спецслужбами. В общем, история не нова и, по мнению даже австрийских экспертов, не заслуживает такого пристального внимания.

За десятки лет шпионской карьеры экс-полковник, как заявляют в Вене, получил всего 300 тысяч евро. Действительно ценные сведения вряд ли оценят в такую скромную сумму.

"Началась уже политическая раскрутка этого инцидента. Все это стало довольно гладко ложиться на раздутый на Западе миф о том, что кадровые сотрудники ГРУ и агенты находятся под каждой европейской кроватью. Если средний европеец заглянет себе под кровать, он там обнаружит либо кадрового сотрудника ГРУ с флаконом "Новичка", либо одного из его агентов", - рассказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.

Австрия - одна из немногих европейских стран, которая выступала за отмену санкций и высказывалась против жесткой антироссийской риторики. Наши страны как будто специально хотят поссорить. Известно, что данные о существовании агента Вене предоставили некие международные партнеры. И хотя история не тянет на полноценный шпионский скандал, такие нюансы на Западе мало кого волнуют. Главное - в глазах мирового сообщества имидж Москвы снова будет испорчен.

Кристина Мамиконян, Петр Вершинин, Георгий Куршубадзе, "ТВ Центр".