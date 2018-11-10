Россия отказалась признать юрисдикцию суда США по иску о "вмешательстве в выборы"

Москва не отказывалась от государственного суверенитета и не будет признавать юрисдикцию американского суда. Об этом заявили сразу в двух российских министерствах - юстиции и иностранных дел. Так ведомства отреагировали на иск в отношении нашей страны, который рассматривается в окружном суде штата Нью-Йорк.

Со всем уважением, однако, без согласия на дальнейшее разбирательство. Так российские юристы и дипломаты отреагировали на судебный иск, ответчиками по которому указаны Российская Федерация, главное управление генштаба и несколько частных лиц, передает "ТВ Центр".

"Российская Федерация со всем уважением отмечает, что не вступает в вышеуказанное разбирательство, не отказывается от своего суверенного иммунитета в соответствии с международным правом или законодательством Соединённых Штатов Америки или практикой федеральных судов США, а также не признаёт юрисдикцию окружного суда Соединённых Штатов Америки", - говорится в заявлении Минюста.

Иск к российской стороне подал Национальный комитет Демократической партии США. Дело предполагается рассматривать в суде Южного округа штата Нью-Йорк. Демократы продолжают настаивать на якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. По мнению американских политологов, это последний шанс проигравшей стороны дискредитировать победившего на выборах президента Дональда Трампа. Но шанс призрачный.

В русских хакеров американцы, конечно, поверили. Однако, смотрели, будто детективный сериал, развязка которого оказалась слабее интригующих первых серий. За два года у обвинения ни одного доказательства - рассуждает политический обозреватель Washington Post Крейг Тимберг. Он сравнил выборы президента и только что прошедшие - в Конгресс.

"Вопрос о том, что русские сделали или не сделали на президентских выборах, не имеет ответа. Какие хакеры? Как одно государство может так влиять на дела другой страны? Что касается выборов в Сенат, забудьте про русских. На этих выборах американцы сами распространяли дезинформацию и ненавистнические высказывания", - отметил Тимберг.

Идея с "рукой Москвы" уже не работает. Политики, журналисты и даже сотрудники спецслужб открыто признают - такого количества дезинформации, как в последние два года, среднестатистический американец никогда не видел. Итоги политического сезона-2018 подвели в Оксфорде - недостоверная и нагнетающая информация сейчас составляет основу интернет-новостей. И вот уже про русских хакеров шутит сам Трамп. Президент США комментирует возможный пересчет голосов во Флориде и Джорджии. Речь идет уже о прошедших выборах в Конгресс.

"Хотите сказать, что они только сейчас отыскали голоса избирателей во Флориде и Джорджии?! Но выборы прошли во вторник! Давайте обвиним русских и потребуем немедленных извинений от президента Путина!", - отметил Трамп в своем Twitter.

Демократы вновь ищут в процессе гражданского волеизьявления чье-то участие. Теперь у оппозиции работы вдвое больше. Ведь нужно найти виновных в нарушениях уже на двух выборах. Чем призрачнее шансы на успех, тем выгоднее заявить о себе громким судебным процессом против целого государства.